Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал защиту интересов Родины как исключительную честь в непростые времена, через которые сегодня проходит страна.
Во вторник глава государства провел заседание, посвященное вопросам безопасности при проведении выборов 2026 года. В мероприятии участвовали представители правоохранительных структур. Президент призвал руководителей и рядовых сотрудников всех силовых ведомств с максимальной серьезностью подходить к выполнению поставленных задач, подчеркнув значимость предстоящего голосования для всей страны.
«Понимаю, что нагрузка на личный состав очень большая, знаю об этом. Но все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, это все-таки особая почетная миссия. Очень на вас рассчитываю и надеюсь», — заявил Путин собравшимся.
Кроме того, российский лидер поручил жестко пресекать любые попытки дестабилизации обстановки в преддверии выборов. Он также подчеркнул необходимость предпринять все усилия, чтобы гарантировать свободное волеизъявление граждан, проживающих в новых регионах РФ.