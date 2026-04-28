Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал служение Отечеству в переломный момент особой почетной миссией

Россия переживает переломный, исторический момент в своей истории, заявил Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал защиту интересов Родины как исключительную честь в непростые времена, через которые сегодня проходит страна.

Во вторник глава государства провел заседание, посвященное вопросам безопасности при проведении выборов 2026 года. В мероприятии участвовали представители правоохранительных структур. Президент призвал руководителей и рядовых сотрудников всех силовых ведомств с максимальной серьезностью подходить к выполнению поставленных задач, подчеркнув значимость предстоящего голосования для всей страны.

«Понимаю, что нагрузка на личный состав очень большая, знаю об этом. Но все мы также понимаем, что служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые Россия переживает сегодня, это все-таки особая почетная миссия. Очень на вас рассчитываю и надеюсь», — заявил Путин собравшимся.

Кроме того, российский лидер поручил жестко пресекать любые попытки дестабилизации обстановки в преддверии выборов. Он также подчеркнул необходимость предпринять все усилия, чтобы гарантировать свободное волеизъявление граждан, проживающих в новых регионах РФ.