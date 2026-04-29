Соболенко проиграла Баптист в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В матче ¼ финала Соболенко уступила американке Хейли Баптист со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (6:8). Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут.
За это время она пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17 заработанных.
В следующем круге Баптист сыграет с Миррой Андреевой.
