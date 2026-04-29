Киеву, вероятно, придётся пойти на территориальные уступки в рамках мирного соглашения с Россией, не исключил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он связал этот шаг с перспективой членства Украины в Евросоюзе. По его мнению, эту мысль Владимир Зеленский должен донести до украинцев. Вместе с тем политик подчеркнул, что ускоренное вступление Украины в ЕС по-прежнему нереалистично. Эксперты считают, что заявление европейского лидера о возможных территориальных уступках Украины отражает постепенное признание в ЕС сложившихся реалий.
Украине, вероятно, придётся смириться с тем, что часть её территории может остаться вне контроля Киева в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с учащимися гимназии имени Карла Великого в Марсберге.
«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, — и мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской», — сказал политик.
При этом он связал территориальные уступки с перспективой вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, украинские власти должны сделать на этом акцент, организуя референдум по столь чувствительному вопросу.
«Если… Зеленский хочет донести это до населения и заручиться поддержкой большинства, и ему необходимо провести по этому вопросу референдум, то он должен вместе с тем сказать украинцам: “Я открыл вам путь в Европу”, — сказал Мерц.
Вместе с тем он предупредил о завышенных ожиданиях относительно скорого вступления Украины в ЕС. По словам канцлера, это невозможно из-за продолжающихся на территории страны боевых действий, а также её несоответствия строгим критериям присоединения к содружеству, среди которых — требования о верховенстве права и борьбе с коррупцией.
«Осознание провала».
В России слова Мерца назвали признанием провала проекта анти-Россия. Как отметил в своём Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, из риторики западных политиков всё чаще исчезает негативный налёт при обсуждении вопросов мирного соглашения между Россией и Украиной.
«По сути, Германия, которая является одним из основных игроков европейской “партии войны” и спонсоров неонацистского режима, предлагает киевскому режиму объективно оценить ситуацию и следовать логике реального положения дел на земле. За словами Мерца стоит, на самом деле, неизбежность осознания провала целей нанесения стратегического поражения России на украинском плацдарме, провала всего проекта анти-Россия», — написал нардеп.
Примечательно, что до этого о необходимости для Украины пойти на территориальные уступки говорили в основном только главы восточноевропейских государств. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в октябре 2025 года утверждал, что мир без компромисса со стороны Киева невозможен.
«Сегодня мы должны признать одну вещь: мир без сдачи части территорий, которые на Украине, невозможен. У вас есть другая идея?… Это реальность», — приводило его слова РИА Новости.
В том же ключе высказывался и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ноябрьском интервью 2025 года газете Die Welt.
«Единственно возможное долгосрочное решение состоит в том, чтобы послевоенный порядок строился на основополагающем принципе, согласно которому Украина снова становится буферным государством, которым она когда-то и была. Россия же получает ту территорию, о которой предстоит договориться на международной мирной конференции, а всё, что находится западнее этой линии и до восточной границы НАТО, образует территорию украинского государства», — заявлял политик.
Он отмечал, что время играет на руку России, а не Украине. Поэтому чем дольше откладывается мир, тем больше людей и территорий потеряет Украина, считает Орбан.
«Пора оставить иллюзии и посмотреть реальности в глаза», — подчеркнул венгерский премьер.
«Они теряют земли».
На то, что Киеву придётся поступиться территориями, то и дело намекают в США. Так, хозяин Белого дома Дональд Трамп в ноябре 2025 года в эфире радио Fox News пояснил идею передачи части украинских территорий России в рамках мирного плана США. По его словам, эти территории Киев в любом случае «потеряет в короткие сроки».
«Они теряют земли», — заявил американский президент.
Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что если Киев не пойдёт на уступки, то конфликт так и будет продолжаться. При этом он подчеркнул, что США не давят на украинцев, а объясняют им ситуацию.
«Мы им всё объяснили. Выбор за ними. Не нам за них решать. Мы никогда не говорили им, что это ультиматум. Наша роль в том, чтобы понять, чего хотят обе стороны и сможем ли мы найти компромисс. Окончательное решение остаётся за Украиной. Если они не хотят принимать определённые решения или идти на определённые уступки, война продолжится», — пояснил дипломат в разговоре с журналистами.
Между тем в Киеве сообщают, что многие нардепы хотят сложить мандаты из-за того, что ратификацию мирного соглашения с потерей территорий могут поручить Верховной раде. По словам депутата Ларисы Билозир, на такой шаг может пойти Зеленский, учитывая, что он везде заявляет о невозможности территориальных уступок.
«Возможно, перекинут этот вопрос на Верховную раду. Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти. И мы теряем очень многих депутатов. Нас сейчас становится меньше», — рассказала она в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» 27 апреля.
«Отражение понимания реальности».
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, оценивая заявление Мерца о возможных территориальных уступках, указал на его связь с изменением в ЕС восприятия ситуации.
«Это отражение понимания реальности на фронте, где требования о возвращении всех территорий не соответствуют ситуации ни военной, ни политической. Однако это ещё не означает, что европейские “ястребы” готовы отказаться от своих позиций. Они всё ещё считают, что Украина может воевать годами против России, а потенциал санкций якобы ещё не исчерпан», — сказал эксперт в беседе с RT.
Вместе с тем, считает он, заявление Мерца показательно, так как отражает понимание Европой судьбы Украины.
В свою очередь, доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачёв отметил, что и до Мерца некоторые европолитики и чиновники отмечались высказываниями по украинским территориям в подобном духе.
«Подобные сигналы звучали и от президента Финляндии Александра Стубба, и от бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, и даже от нынешнего генсека альянса Марка Рютте», — заметил он в разговоре с RT.
По его словам, речь идёт скорее о постепенном выведении в публичную плоскость уже существующих оценок.
Однако не все заявления Мерца стоит воспринимать дословно, считает Скориков. Он отметил, что увязывание канцлером территориальных уступок с перспективой вступления Украины в ЕС имеет весьма условный характер.
«Украина не соответствует критериям Евросоюза ни экономически, ни с точки зрения безопасности. Поэтому вопрос её членства остаётся политическим и используется как инструмент мотивации, а не как реальный интеграционный процесс. Украине всё время предлагают какие-то промежуточные шаги, и они подчёркивают: полноценно страна Евросоюзу не нужна», — сказал аналитик.
Он подчеркнул, что сохранение «подвешенного» статуса Украины выгодно европейским элитам, так как для них она всего лишь проект.
«По логике Запада, стремление к членству гораздо лучше повышает мотивацию у украинцев для бесконечной борьбы, чем если бы Украину действительно приняли в ЕС, восстановили её и повысили уровень благосостояния её жителей», — добавил Скориков.
Такого же мнения придерживается Вадим Трухачёв, отмечая, что Европа хочет сделать из Украины «подмандатную территорию», которая использовалась бы как буфер, направленный против России, и «миграционный отстойник».
Однако в Киеве не хотят замечать истинного отношения к ним европолитиков и продолжают уверять население в бескорыстной поддержке Европы, отметили эксперты. Иначе это станет очередным ударом для украинских властей, которые сейчас упорно отвергают мирное соглашение. Ведь без территориальных уступок сохранить статус-кво невозможно.
«Именно поэтому в Верховной раде так не рады возможной перспективе оказаться теми, кому придётся ратифицировать мирное соглашение с Россией. Местные радикалы просто убьют тех депутатов, которые примут решения, способствующие окончательной потере территорий», — пояснил политолог.
В свою очередь, Скориков обратил внимание на то, что использование Верховной рады для этих целей позволит Зеленскому избежать причастности к непопулярному решению и сохранить власть.
«Формально депутаты Верховной рады — народные избранники, которые могут принимать решения от лица избравшего их народа. Зеленскому не придётся брать на себя ответственность за непопулярное решение и подвергать себя риску быть атакованным радикалами. Однако следует учитывать, что сегодня там сидят политические персонажи, репутация которых давно подорвана, и отношения у них с Зеленским тоже напряжённые. И они не хотят ставить себя под удар. Поэтому и они, и Зеленский ждут следующих выборов в США, чтобы избавиться от давления Трампа и избежать необходимости принимать такое решение», — резюмировал аналитик.