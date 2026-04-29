СФ выслушает председателя парламента Индонезии и обсудит соглашение с Никарагуа

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит ратификацию соглашений с Никарагуа о военном сотрудничестве и с Киргизией о строительстве кампуса Киргизско-российского Славянского университета. Кроме того, в повестке верхней палаты парламента — закон о запрете использовать в агитации сгенерированные нейросетью изображения людей и проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.
На пленарном заседании перед сенаторами выступит председатель Совета представителей регионов Республики Индонезия Султан Бактиар Наджамудин, находящийся в России с официальным визитом. Правительственный час будет посвящен вопросам налогообложения. Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров выступит перед сенаторами и ответит на их вопросы.
Совфед обсудит ратификация соглашения между Россией и Киргизией о строительстве в Республике кампуса Киргизско-российского Славянского университета. Также он рассмотрит соглашение с Никарагуа о военном сотрудничестве. Оно в числе прочего предусматривает следующие направления сотрудничества: совместная подготовка войск, обмен опытом и информацией в рамках противодействия идеологии экстремизма и международному терроризму, сотрудничество между военными образовательными учреждениями, сотрудничество в военно-научной сфере в области исследования проблем обеспечения военной безопасности и другие.
Также сенаторы рассмотрят закон о запрете использовать в агитации сгенерированные нейросетью изображения людей. Им устанавливается запрет на использование в агитационных материалах изображений и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением ИИ. Генерация с помощью нейросетей изображений и голоса будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших согласие на использование своих изображений.
Совфед, кроме того, рассмотрит закон о проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он предусматривает, что передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года. В рамках проекта аптеки смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты.