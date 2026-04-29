Президент Мали заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в стране

ПРЕТОРИЯ, 29 апреля. /ТАСС/. Ситуация в Мали находится под контролем властей. Об этом заявил президент страны Ассими Гоита в обращении к нации, которое транслировал телеканал ORTM. Глава государства впервые публично выступил с 25 апреля — момента начала скоординированных атак радикальных группировок в ряде районов страны.
«Ситуация под контролем», — сказал он. Гоита добавил, что операция против радикальных вооруженных группировок будет продолжаться до их полного уничтожения и прочного восстановления безопасности на территории всей страны.
Президент призвал сограждан не поддаваться попыткам враждебных сил расколоть общество.
25 апреля правительственные войска при поддержке международных союзников Мали отразили многочисленные атаки отрядов радикальных группировок и к середине дня восстановили контроль над ситуацией.