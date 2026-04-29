«Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намёка на его скорое завершение. Наглядным подтверждением тому может служить отношение киевского режима к объявленному Президентом России В. В. Путиным “пасхальному” перемирию с 16.00 11 апреля до 24 часов 12 апреля», — привела пример Мария Захарова.