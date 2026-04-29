МИД указал на отсутствие политической воли Киева к урегулированию: Захарова рассказала о затягивании Западом конфликта

Москва по-прежнему выступает за дипломатический путь урегулирования украинского конфликта. Однако мир возможен только на основе устранения первопричин кризиса. Сейчас Киев находится не в том положении, чтобы выставлять свои условия Москве. Об этом заявила в интервью индийскому порталу «Firstpost» официальный представитель МИД России Мария Захарова, текст публикует пресс-служба ведомства.
Дипломат напомнила условия Москвы по установлению прочного мира на Украине. Так, Киев должен вернуться к основам своей государственности, то есть к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Урегулирование будет иметь перспективы, если оно обеспечит устранение нарушений прав русского и русскоязычного населения, указала представитель МИД.
«Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намёка на его скорое завершение. Наглядным подтверждением тому может служить отношение киевского режима к объявленному Президентом России В. В. Путиным “пасхальному” перемирию с 16.00 11 апреля до 24 часов 12 апреля», — привела пример Мария Захарова.
Она также призвала мировое сообщество заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС. Дипломат отметила, что украинцы должны получить «суровый приговор».