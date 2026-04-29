Старший матрос Растегаев первым ворвался в укрепление ВСУ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Старший матрос Сергей Растегаев первым преодолел минное заграждение ВСУ, ворвался в укрепление противника и ослабил его оборону, что позволило подразделению быстро подавить оставшиеся силы и закрепиться на захваченной позиции. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.
Там отметили, что военнослужащий в составе штурмовой группы выполнял задачу по выявлению слабых мест в обороне ВСУ с последующим захватом укреплений. Несмотря на интенсивный минометный огонь и угрозу артиллерийских и беспилотных ударов, Растегаев вместе с группой скрытно подошел к позиции противника, используя рельеф местности.
«У вражеского опорного пункта Сергей Растегаев первым преодолел участок минного заграждения и незаметно вышел к траншеям националистов, чтобы обойти их с фланга. Действуя решительно и без промедления, метким броском гранаты старший матрос Растегаев подавил огневую точку противника и стремительно ворвался в укрепление», — указали в министерстве. Там подчеркнули, что благодаря внезапным действиям старшего матроса оборона противника была ослаблена, что позволило подразделению быстро подавить оставшиеся силы и закрепиться на захваченной позиции.
В ведомстве также рассказали о подвиге гвардии младшего сержанта Геннадия Пяткова. Боец, несмотря на атаку дронов, довез боеприпасы и провизию на позиции российских подразделений. Выдвигаясь на «Багги», Пятков вовремя заметил БПЛА противника и применил устройство РЭБ, в результате чего дрон потерял управление и сдетонировал вблизи от удара об землю.
«Проявив выдержку и хладнокровие, Геннадий сохранил управление и продолжил движение, чтобы вывести автомобиль из возможной зоны поражения и выполнить поставленную задачу. Прибыв на позицию расчета артиллерийского дивизиона, гвардии младший сержант Геннадий Пятков выгрузил боеприпасы, выявил и устранил повреждения электропроводки автомобиля», — рассказали в министерстве.
При выдвижения в исходный район Пятков вновь подвергся атаке двух FPV-дронов противника. «Но благодаря стрелковым навыкам и реакции гвардии младшего сержанта Геннадия Пяткова автомобиль был вовремя остановлен, а FPV-дроны уничтожены его метким стрелковым огнем из штатного оружия, после чего экипаж продолжил движение», — добавили в министерстве, отметив, что благодаря профессиональным действиям младшего сержанта задача по доставке боеприпасов и продовольствия была успешно выполнена без потерь среди техники и личного состава дивизиона.