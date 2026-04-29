Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема 1 апреля сообщил, что отказ стран Европейского союза от российских нефти и газа является актом так называемого евросамоубийства. В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 13 апреля заявила, что альянс платит высокую цену не за свою зависимость от иностранной энергии, а за совершаемое им предательство собственных интересов.