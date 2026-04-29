«Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Таким образом Дмитриев прокомментировал пост новостного портала BRICS News, в котором сообщалось о возможной скорой нехватке топлива для авианосцев.
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема 1 апреля сообщил, что отказ стран Европейского союза от российских нефти и газа является актом так называемого евросамоубийства. В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 13 апреля заявила, что альянс платит высокую цену не за свою зависимость от иностранной энергии, а за совершаемое им предательство собственных интересов.
Газета Financial Times 23 апреля указала на резкий рост цен на энергоносители, который фиксируется в ЕС. Отмечалось, что такая ситуация была вызвана неимением у альянса достаточного объема ресурсов для приобретения требуемого товара.