Дмитриев предложил Швеции обратиться за авиационным топливом к России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 26 апреля заявил, что Швеции из-за возможного дефицита авиационного топлива стоит обратиться к России.

Источник: РИА "Новости"

«Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Таким образом Дмитриев прокомментировал пост новостного портала BRICS News, в котором сообщалось о возможной скорой нехватке топлива для авианосцев.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема 1 апреля сообщил, что отказ стран Европейского союза от российских нефти и газа является актом так называемого евросамоубийства. В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 13 апреля заявила, что альянс платит высокую цену не за свою зависимость от иностранной энергии, а за совершаемое им предательство собственных интересов.

Газета Financial Times 23 апреля указала на резкий рост цен на энергоносители, который фиксируется в ЕС. Отмечалось, что такая ситуация была вызвана неимением у альянса достаточного объема ресурсов для приобретения требуемого товара.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше