Захарова: спонсоры Зеленского делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине

Западные спонсоры Владимира Зеленского делают всё возможное, чтобы затянуть украинский конфликт, заявила в интервью индийскому информационному порталу Firstpost официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сегодня, по её словам, политической воли к миру в Киеве не наблюдается. Там, подчеркнула дипломат, сохраняют иллюзии нанесения России «стратегического поражения».

«Спонсоры Зеленского, прежде всего из Британии и ЕС, делают всё, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намёка на его скорое завершение», — сказала дипломат.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Зеленский вместо «президента мира» стал «президентом войны».

Также он предположил, что после завершения конфликта на Украине Зеленского подвергнут репрессиям.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше