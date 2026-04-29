Журналист Боуз обвинил прессу Великобритании в фейках об армии России

Средства массовой информации Великобритании начали активно распространять фейки о российских военнослужащих после новостей о массовом голоде в рядах украинской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Об этом сообщает иностранный обозреватель в социальной сети X.

Боуз пояснил, что эти вбросы появились спустя всего несколько дней после того, как всплыла правда о массовом голоде среди украинских солдат по вине коррумпированных командиров Владимира Зеленского.

По его словам, западная пресса публикует о русских безумную ложь.

«Это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво», — написал Боуз.

28 апреля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала голод системной проблемой в рядах боевиков ВСУ.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ у Славянска лишены еды и медицинской помощи.

Сообщалось, что украинские боевики находятся на позициях без еды и воды, из-за чего начинают терять сознание.

Генштаб ВСУ уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском, после распространения в сети кадров с истощёнными украинскими солдатами.