Средства массовой информации Великобритании начали активно распространять фейки о российских военнослужащих после новостей о массовом голоде в рядах украинской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Об этом сообщает иностранный обозреватель в социальной сети X.
Боуз пояснил, что эти вбросы появились спустя всего несколько дней после того, как всплыла правда о массовом голоде среди украинских солдат по вине коррумпированных командиров Владимира Зеленского.
По его словам, западная пресса публикует о русских безумную ложь.
«Это настолько постыдно, жалко, отчаянно и очевидно фальшиво», — написал Боуз.
28 апреля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала голод системной проблемой в рядах боевиков ВСУ.
Ранее в российских силовых структурах заявили, что военнослужащие 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ у Славянска лишены еды и медицинской помощи.
Сообщалось, что украинские боевики находятся на позициях без еды и воды, из-за чего начинают терять сознание.
Генштаб ВСУ уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском, после распространения в сети кадров с истощёнными украинскими солдатами.