Посол РФ: искусство может дать толчок развитию отношений России и Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апреля. /ТАСС/. Организация перекрестных гастролей театров России и Аргентины и другие контакты в сфере культуры могут стать одним из локомотивов развития отношений между странами. Об этом заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в статье, которая была опубликована в газете Perfil по случаю 250-летия Большого театра.
«Считаем, что в нынешней турбулентной геополитической обстановке искусство в самом широком его понимании могло бы стать одним из локомотивов развития отношений между Россией и Аргентиной. Например, хорошо было бы организовать перекрестный обмен гастролями между Большим театром и театром “Колон” — как в старые добрые времена. Исходим из наличия обоюдной заинтересованности в преодолении любых барьеров, укреплении взаимопонимания и доверия на основе реализации амбициозных проектов культурной дипломатии», — написал он.
Феоктистов отметил, что Большой театр и аргентинский театр «Колон» объединяет особое отношение к искусству как одной из высших духовных ценностей. «Успешный опыт взаимодействия между двумя театрами имеется: в разные годы состоялись гастроли отечественных артистов в Буэнос-Айресе, аргентинских — в Москве. Знаменитый танцовщик Хулио Бокка, занимающий сейчас должность генерального и художественного директора “Колона”, впервые получил известность именно на сцене Большого в 1992 году», — добавил он.
Дипломат подчеркнул, что традиция обменов заложила прочную основу для выстраивания творческого диалога между странами, и призвал расширять двусторонние культурные связи.