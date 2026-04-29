Посол РФ: искусство может дать толчок развитию отношений России и Аргентины

«Считаем, что в нынешней турбулентной геополитической обстановке искусство в самом широком его понимании могло бы стать одним из локомотивов развития отношений между Россией и Аргентиной. Например, хорошо было бы организовать перекрестный обмен гастролями между Большим театром и театром “Колон” — как в старые добрые времена. Исходим из наличия обоюдной заинтересованности в преодолении любых барьеров, укреплении взаимопонимания и доверия на основе реализации амбициозных проектов культурной дипломатии», — написал он.