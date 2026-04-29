Группировку по ликвидации ЧС в Туапсе увеличат на 300 человек

Группировка спасателей для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Туапсе будет усилена на 300 человек за счёт сил из шести муниципалитетов.
Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона пояснил, что ситуация оценивается как непростая, но полностью контролируемая, а специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют воздух в жилых районах.
По его словам, дополнительные силы реагирования прибудут на место происшествия уже к утру.
«Группировка будет в количестве 300 человек уже утром здесь», — сказал Кондратьев.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе, возникшего в результате атаки украинской армии на нефтехранилища.
Сообщалось, что эвакуированных из-за пожара на НПЗ в Туапсе жителей заселяют в гостиницу.
Активисты оказывают поддержку в расселении пострадавших жителей Туапсе после атаки БПЛА.
Куренков сообщил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки украинских дронов на НПЗ в Туапсе, остановлены.