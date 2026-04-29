МИД России назвал возможные площадки для будущих переговоров с Киевом: где могут пройти новые раунды

Переговоры по украинскому урегулированию временно поставлены на паузу. Однако Россия заинтересована в продолжении контактов. Москва может при необходимости обратиться к странам Ближнего Востока за площадкой для будущего диалога по Украине. Об этом уведомил замглавы МИД России Георгий Борисенко в интервью «Известиям».
Дипломат сообщил, что площадкой для переговоров может стать, в частности, Саудовская Аравия. По его словам, будут рассматриваться различные варианты. Главное — готовность Москвы и Киева к переговорам, констатировал дипломат.
«Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — оповестил Георгий Борисенко.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что мир возможен только на основе устранения первопричин кризиса. Сейчас Киев находится не в том положении, чтобы выставлять свои условия Москве, добавила дипломат.