FT: глава посольства США в Киеве оставит пост из-за разногласий с Трампом

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис уйдет в отставку через несколько недель из-за разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По ее информации, Дэвис, которая продолжает по совместительству занимать пост посла США на Кипре, завершит свою почти 30-летнюю дипломатическую карьеру. Издание указало, что дипломат осталась разочарована сокращением поддержки Украины со стороны администрации Трампа.
Кроме того, Дэвис было неприятно узнать из сообщений прессы информацию о том, что бизнесмен и спонсор Республиканской партии Джон Бреслоу станет новым послом США на Кипре. Ее заранее не предупредили об этом, подчеркнула FT.
Дэвис заняла должность поверенного в делах Соединенных Штатов на Украине в мае 2025 года. С 2023 года она также является послом на Кипре.
В апреле 2025 года Госдеп подтвердил отставку посла Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк. Кандидатуру Бринк на эту должность выдвинул в апреле 2022 года в то время глава Белого дома Джо Байден. В мае того же года кандидатура была утверждена Сенатом Конгресса США и Бринк прибыла в Киев.