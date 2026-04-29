FT: глава посольства США в Киеве оставит пост из-за разногласий с Трампом

В апреле 2025 года Госдеп подтвердил отставку посла Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк. Кандидатуру Бринк на эту должность выдвинул в апреле 2022 года в то время глава Белого дома Джо Байден. В мае того же года кандидатура была утверждена Сенатом Конгресса США и Бринк прибыла в Киев.