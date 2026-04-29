La Repubblica: выход ОАЭ из ОПЕК усилит раскол на Ближнем Востоке

Выход Объединённых Арабских Эмиратов из Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) может усилить раскол между странами Ближнего Востока и привести к увеличению предложения нефти на рынке.
Об этом пишет газета la Repubblica.
«В основе этого решения лежат разногласия с Саудовской Аравией и напряжённость, вызванная конфликтом», — говорится в статье.
Издание также подчёркивает, что сегодняшний шаг ОАЭ подрывает стабильность на Ближнем Востоке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков между тем в беседе с RT рассказал, к чему может привести решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+.