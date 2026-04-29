Захарова заявила о планах России нарастить поставки нефти в Индию

Энергетические компании России оперативно выполняют заявки партнеров из Индии.

Источник: Комсомольская правда

Россия намерена продолжать увеличивать поставки нефти в Индию, что отвечает взаимным интересам Москвы и Нью-Дели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская нефть занимает важное место в структуре двусторонней торговли. Мы планируем и дальше наращивать ее экспорт. Это соответствует интересам обеих стран», — сказала дипломат в интервью Firstpost.

Захарова добавила, что российские энергетические компании оперативно выполняют заявки индийских партнеров, обеспечивая поставки нефти в максимально короткие сроки.

Ранее KP.RU сообщал, что поставки российской нефти в Индию идут «абсолютно ритмично». По словам президента РФ Владимира Путина, между двумя государствами сохраняется высокий уровень взаимоотношений.

