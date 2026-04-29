Президент Израиля позвал стороны по делам Нетаньяху на переговоры по сделке

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апреля. /ТАСС/. Юридический советник президента Израиля Михаль Цук-Шафир направила сторонам по делам в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху письмо с приглашением провести переговоры, чтобы достичь соглашения перед рассмотрением прошения о помиловании руководителя кабмина. Об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства Ицхака Герцога.
«Вечером во вторник юридический советник президента Михаль Цук-Шафир направила сторонам по делам в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху письмо с приглашением провести переговоры в резиденции президента с целью достижения соглашений. Этот процесс представляет собой лишь предварительный шаг перед тем, как президент рассмотрит вопрос об использовании своих полномочий по помилованию. Сторонам было предложено явиться при первой возможности», — говорится в заявлении. В канцелярии израильского президента отметили, что «сторонам было разъяснено, что участие в этом процессе не означает согласия или разрешения по какому-либо спорному вопросу и не влияет на их аргументацию в ходе судебного разбирательства».
В письме Цук-Шафир, текст которого распространила канцелярия Герцога, говорится, что «президент пришел к выводу, что прежде чем рассматривать вопрос об использовании полномочий по помилованию, поданной в отношении премьер-министра, необходимо сначала исчерпать возможности для проведения переговоров между сторонами с целью достижения соглашений [по делам в отношении Нетаньяху]». Юрсоветник президента попросила представителей обвинения и защиты дать ответы о готовности к подобным консультациям до 3 мая.
В июне 2025 года американский лидер Дональд Трамп выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его «пародией на правосудие». 13 октября во время своего выступления в Кнессете (парламент Израиля) лидер США, обращаясь к Герцогу, выдвинул предложение помиловать главу израильского кабмина. 12 ноября гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Герцог получил официальное письмо от Трампа с соответствующим предложением. 30 ноября прошлого года Нетаньяху через своего адвоката направил президенту Израиля запрос о помиловании.
Израильский премьер обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($230 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение его политики и во взяточничестве с целью продвижения проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину. Показания в суде премьер начал давать в декабре 2024 года.