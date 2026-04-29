Президент Израиля позвал стороны по делам Нетаньяху на переговоры по сделке

«Вечером во вторник юридический советник президента Михаль Цук-Шафир направила сторонам по делам в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху письмо с приглашением провести переговоры в резиденции президента с целью достижения соглашений. Этот процесс представляет собой лишь предварительный шаг перед тем, как президент рассмотрит вопрос об использовании своих полномочий по помилованию. Сторонам было предложено явиться при первой возможности», — говорится в заявлении. В канцелярии израильского президента отметили, что «сторонам было разъяснено, что участие в этом процессе не означает согласия или разрешения по какому-либо спорному вопросу и не влияет на их аргументацию в ходе судебного разбирательства».