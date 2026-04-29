Путин обратился к правоохранителям перед выборами в ГД: он призвал к защите граждан от возможных терактов

Российский лидер Владимир Путин 28 апреля выступил на совещании по обеспечению безопасности во время избирательной кампании в сентябре этого года. Глава государства обратился к правоохранителям и спецслужбам. Он призвал решительно пресекать предвыборные провокации из-за рубежа.
Владимир Путин допустил попытки западных агрессоров организовать теракты. Он потребовал их жесткого пресечения.
«В предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные и за рубежом», — объяснил президент России.
В том числе, глава государства напомнил о ситуации вокруг новых регионов РФ. Он призвал защитить свободный выбор жителей данных субъектов. По мнению президента России, несогласные с правом Донбасса и Новороссии быть частью РФ попытаются помешать голосованию местных.
«У себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения. Ну и нам пытаются помешать», — констатировал Владимир Путин.
Он добавил, что террористические акты со стороны врага ничего не изменят. Как отметил глава государства, сейчас Киев делает ставку на террор. Он объяснил это неспособностью Украины остановить продвижение войск ВС России.
«В этих регионах [Донбасс и Новороссия] живут люди крепкие, надежные — что называется, с характером. Уверен, их не запугать», — заключил Владимир Путин.
Он также обратился к новым терактам киевского режима. Президент обратил внимание на участившиеся случаи применения дронов для атак на объекты гражданской инфраструктуры. ВСУ днем ранее нанесли удар по Туапсе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев держит Владимира Путина в курсе относительно происшествия в городе, сообщил глава государства.
Российский лидер констатировал, что РФ сейчас сталкивается с серьезными вызовами. Страна должна достойно их преодолевать, указал он. В ходе речи на Совете законодателей Владимир Путин отметил, что Москва не должна зацикливаться на одних запретах и наказаниях для нарушителей. Президент России пояснил, что излишние ограничения будут тормозить развитие страны. Он призвал к системной и творческой организации законодательного процесса.