Путин обратился к правоохранителям перед выборами в ГД: он призвал к защите граждан от возможных терактов

Российский лидер констатировал, что РФ сейчас сталкивается с серьезными вызовами. Страна должна достойно их преодолевать, указал он. В ходе речи на Совете законодателей Владимир Путин отметил, что Москва не должна зацикливаться на одних запретах и наказаниях для нарушителей. Президент России пояснил, что излишние ограничения будут тормозить развитие страны. Он призвал к системной и творческой организации законодательного процесса.