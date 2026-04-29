«Эффектный маневр». В США предупредили о новой операции Трампа против Ирана

Вольф: Трамп может выдать за победу в Иране незначительный военный маневр.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выдать за победу над Ираном незначительную военную авантюру американских войск, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.

«Скорее всего, он устроит какой-то эффектный маневр, который можно будет подать как победу. Допустим, морпехи захватят какой-нибудь остров где-нибудь в Персидском заливе. Там много островов — возьми любой. Фотографии, высадка, солдаты, поднятие флага — все как положено. В это же время США вместе с Израилем будут что-нибудь бомбить. А потом заявят: иранцы попросили нас о мире», — предупредил он.

При этом американские СМИ могут сделать из этого маневра «комиксную историю, которая впишется в нужный шаблон», резюмировал Вольф.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

