Настоящая сила идеи: в Москве проходит II Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста»

С 27 по 29 апреля в Москве проходит II Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Мероприятие собрало более ста авторов эссе на темы экономики, демографии, миграции и высоких технологий. Работы были отобраны из 1600 заявок. Как пояснил заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета НЦ «Россия» Максим Орешкин, речь идёт не просто о теоретической дискуссии, но и о проверке передовых идей на предмет практической реализации.
27—29 апреля 2026 года в Национальном центре «Россия» проходит II Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Проект организован НЦ «Россия» совместно с Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при поддержке администрации президента Российской Федерации.
В видеообращении к участникам форума президент РФ Владимир Путин отметил, что Открытый диалог является площадкой, «где интересные, перспективные идеи начинают свой путь к воплощению в жизнь».
«Отмечу, что выводы по итогам ваших дискуссий, как и в прошлом году, будут подхвачены на Петербургском экономическом форуме в июне, будут учтены в его деловой программе», — добавил глава государства.
Мероприятие проводится ежегодно. Впервые Открытый диалог прошёл в 2025 году, тогда на конкурс поступило около 700 эссе из более чем 100 стран. В 2026 году организаторы получили уже 1600 работ, их авторы — предприниматели, исследователи, студенты, представители медиа, госсектора и некоммерческого сектора из более чем 120 государств.
Приветствуя участников, заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета НЦ «Россия» Максим Орешкин отметил, что каждое эссе представляет собой попытку ответить на вопросы, куда движется мир и какие идеи могут стать основой следующего этапа роста.
«Наша с вами задача — не просто выслушать инициативы одну за другой. Важно понять, где у идеи настоящая сила, в чем её новизна, насколько она проработана, применима ли она на практике, какие партнёры и условия необходимы для её реализации», — подчеркнул Орешкин.
Он добавил, что для авторов работ формат участия позволяет «проверить свою идею в сильной профессиональной среде», услышать вопросы и предпринять первые шаги к проверке своих гипотез на практике.
Инвестиции в человека, среду, технологии и связанность.
В очном этапе конкурса приняли участие 102 автора из 43 стран — они были отобраны по итогам собеседований. В этом году в жюри вошли участники прошлогоднего Открытого диалога. Как отмечают организаторы, за счёт такой преемственности формируется интеллектуальное сообщество.
Первый день II Открытого диалога прошёл в формате закрытого питчинга: участники представляли свои наработки экспертам, на каждую презентацию отводилось до семи минут. По итогам голосования, в котором приняли участие как члены жюри, так и авторы работ, было выбрано по пять лучших эссе в каждом блоке.
В этом году у форума четыре ключевые темы: они посвящены инвестициям в человека, новые технологии, торгово-логистическую связанность и среду.
Второй день начался с церемонии открытия, на которой Максим Орешкин представил доклад о глобальных тенденциях в мировой экономике. По его словам, сегодня мир переходит от однополярной к многополярной системе.
«Мы видим, как центры не только экономического роста, но и экономической активности переместились в страны БРИКС. Технологии, финансы, торговля — всё это будет в большей степени связано с государствами БРИКС. Развитие экономик стран БРИКС, их связанности, новые технологические решения, которые в них будут появляться, — всё это и есть облик мира будущего», — уверен Орешкин.
По мере этих изменений растёт значение суверенитета, который делится на три уровня: государственный, общественный и социально-экономический. По словам Максима Орешкина, Россия «готова помогать другим странам становиться реально суверенными».
«Только в совместном развитии, когда все друг с другом делятся, формируется тот мир, где все уважают и помогают друг другу быть суверенными. Только такой мир может устойчиво развиваться», — подчеркнул он.
Особое внимание в докладе Максима Орешкина было уделено технологии искусственного интеллекта. Он отметил, что только за 2025 год суммарные инвестиции в генеративный ИИ превысили $450 млрд.
Программа 28 апреля включала четыре панельных питчинга, в рамках которых победители уже детально рассказали о своих концепциях.
Итоги работы II Открытого диалога будут подведены 29 апреля. В заключительный день форума Орешкин встретится с молодежью и проведёт финальную сессию.
Иностранные участники поделились своими впечатлениями от мероприятия. Так, исследователь из Аргентины — полуфиналист II Открытого диалога по вектору «Инвестиции в связанность», соучредитель NetX Gen — Франсиско Туньес заявил, что на фоне кризиса и разрушения старого миропорядка форум даёт жителям Глобального Юга «прекрасную возможность объединиться».
«Здесь мы можем общаться, обмениваться идеями, обсуждать существующие мегатренды. Ведь у наших стран общие проблемы, будь то страны Африки, Латинской Америки, Азии и даже Запада», — отметил он.
Другой участник мероприятия, генеральный директор гонконгской компании Cybertecture Джеймс Лоу, считает, что такой диалог крайне важен.
«Благодаря этому обмену мы делимся идеями и решениями, основанными на разнообразном опыте, который мы и сами, быть может, до конца не осознаём. Совместная работа — важная часть этого процесса», — подчеркнул Лоу, чья компания специализируется на проектировании умных городов.
Журналист и стратегический консультант из Швейцарии Марко Кассиано отметил «просто фантастическую» атмосферу Национального центра «Россия», где проходит Открытый диалог.
«И представленные здесь материалы, и люди — знаете, по ощущениям, всё это вызывает отклик», — заявил он.