Захарова: Россия не строит крупных ожиданий от диалога с США по Украине

Россия «не строит крупных ожиданий» от переговоров с США по поводу урегулирования конфликта на Украине, но продолжает диалог, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Стремясь к выработке подлинно компромиссных развязок, сегодня мы поддерживаем политический диалог с США. Крупных ожиданий не строим. При этом нынешняя администрация в Вашингтоне хотя бы готова слушать и признавать за Россией наличие жизненно важных интересов по периметру собственных границ», — сказала госпожа Захарова в интервью индийскому порталу Firstpost (цитата по сайту МИД).

По словам представителя МИД, российская сторона всегда была готова к разрешению конфликта дипломатическими методами. «Но урегулирование не может быть игрой “в одни ворота” за счет интересов нашей страны», — добавила она. Она уточнила, что Москва не видит у Киева политической воли к установлению мира.

Мария Захарова сказала, что Украина должна вернуться к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Она уточнила, что именно в этом статусе Россия признала независимость страны.

