В Абхазии задержали троих россиян, подозреваемых в терроризме

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Троих россиян, которых подозревают в создании террористической группы для совершения преступлений на Кубани, задержали в Абхазии и передали России, сообщила служба госбезопасности республики.
«Сотрудниками службы государственной безопасности республики Абхазия были задержаны граждане РФ,… которые подозреваются в создании террористического сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении на сайте СГБ Абхазии.
Среди задержанных — 40-летняя женщина, подозреваемая в создании сообщества для насильственного захвата административных зданий, а также двое мужчин. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 («Содействие террористической деятельности»), в отношении остальных проводятся следственные действия, уточнили в СГБ. Все трое переданы российской стороне.