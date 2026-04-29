Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готова обратиться к Саудовской Аравии за площадкой для переговоров

Борисенко: Россия признательна партнерам за помощь в урегулировании на Украине.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия готова при необходимости обратиться к Саудовской Аравии или другим партнерам в регионе за площадкой для проведения новых переговоров по Украине, сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

«Конечно, возможны любые варианты. Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — сказал он «Известиям», комментируя этот вопрос.