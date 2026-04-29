Директор Ларисы Долиной заявил о хорошем состоянии здоровья артистки

Состояние здоровья народной артистки России Ларисы Долиной не вызывает опасений, а её запланированное выступление состоится по графику, сообщил ТАСС директор певицы Сергей Пудовкин.
Пудовкин пояснил, что сейчас певица чувствует себя хорошо, и настоятельно призвал журналистов соблюдать этику при освещении медицинских вопросов.
По его словам, знаменитости тоже являются живыми людьми и заслуживают уважения к своим персональным данным.
«Если серьёзно: всё нормально», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Долина попала в больницу из-за сильных болей в позвоночнике.