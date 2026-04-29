Эксперт Леон: влияние ОПЕК на мировые цены на нефть снизится после выхода ОАЭ

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ приведёт к снижению влияния организации на мировые цены на нефть, заявил глава отдела геополитического анализа консалтинговой компании Rystad Energy Хорхе Леон.

По его словам, сила организаций всегда зависела лишь от готовности членов объединения удерживать поставки нефти на рынок, в том числе от ОАЭ.

«Потеря государства — члена организации с производственной мощностью в 4,8 млн баррелей в сутки и стремлением увеличить добычу лишает группу действенного инструмента», — цитирует Леона ТАСС.

Также он выразил мнение, что теперь большую часть работы по обеспечению ценовой стабильности придётся брать на себя Саудовской Аравии.

В La Repubblica между тем предположили, что выход ОАЭ из ОПЕК усилит раскол на Ближнем Востоке.

Ранее ОАЭ поблагодарили партнёров по ОПЕК за многолетнее сотрудничество.

