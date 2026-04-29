Глава МИД Хорватии заявил о роли страны в энергетике

Грлич-Радман: Хорватия может стать центром энергоснабжения Западных Балкан.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГРАД, 28 апр — РИА Новости. Хорватия может стать региональным центром энергоснабжения и снижения зависимости стран региона Западных Балкан от поставок энергоносителей из России, заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович и председатель совета министров Боснии и Герцеговины (БиГ) Борьяна Кришто во вторник на полях саммита «Инициативы трех морей» в хорватском Дубровнике подписали соглашение о строительстве газопровода «Южное соединение» для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Хорватии в БиГ.

«Хорватия может стать центром снабжения энергией и снизить зависимость региона от российских энергоносителей, особенно БиГ», — заявил глава хорватского МИД на полях форума.

Власти Хорватии заявляли ранее, что терминал для СПГ на острове Крк и связанный с ним проект газопровода в БиГ, а также Адриатический нефтепровод JANAF могут обеспечить потребности всех соседних стран в энергоносителях не из России.

«Южное соединение» энергетической системы БиГ с ГТС Хорватии в районе планируется в районе города Загвозд. Ожидается, что инвесторы из США вложат 350 миллионов евро в строительство 180 километров газопровода из Хорватии мощностью до 1,5 миллиарда кубометров в год и затем еще более миллиарда евро в строительство трех газовых электростанций.

В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская БиГ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше