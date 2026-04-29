ВСУ в Ильиновке использовали мины в виде электронных сигарет

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. ВСУ использовали самодельные мины, напоминающие электронные сигареты, в населенном пункте Ильиновка на константиновском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий Южной группировки войск с позывным «Артист».

По словам заместителя командира взвода 10-го гвардейского танкового полка, речь идет о нестандартных способах маскировки.

«Сослуживец столкнулся с заминированным устройством, замаскированным под электронный гаджет — при контакте произошел взрыв», — отметил он.

Военнослужащий добавил, что также фиксировались случаи минирования с использованием животных.

«На дорогах могли находиться тела животных, внутри которых размещались взрывные устройства. При попытке проезда происходила детонация», — рассказал он.

По его словам, подобные случаи приводили к подрывам техники. «У нас была ситуация — техника подорвалась из-за такого устройства», — уточнил боец.

Он подчеркнул, что подобные методы требуют повышенной осторожности при передвижении.

Минобороны России сообщило об освобождении Ильиновки в ДНР 28 апреля.