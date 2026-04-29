Большинство стран ЕС признают важность диалога с Россией, заявил постпред

«Примерно две трети стран-членов ЕС в той или иной степени в разговорах со мной проявляли понимание и озабоченность происходящим и рассуждали о том, как можно запустить соответствующий диалог», — сказал он в ответ на вопрос о том, какие страны ОБСЕ готовы к прагматичному диалогу по безопасности, несмотря на линию ЕС.
При этом, по словам Полянского, главным препятствием остается позиция Евросоюза как единой структуры.
«Все снова упирается в конструкцию ЕС, которая сейчас вносит самый разрушительный элемент во всю европейскую систему безопасности», — подчеркнул дипломат.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, предлагая варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех — в Америке, Европе, Азии, во всем мире.