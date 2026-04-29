Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство стран ЕС признают важность диалога с Россией, заявил постпред

ВЕНА, 29 апр — РИА Новости. Примерно две трети европейских стран в рамках ОБСЕ в непубличных контактах признают необходимость диалога с Россией по теме безопасности, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.

Источник: РИА "Новости"

«Примерно две трети стран-членов ЕС в той или иной степени в разговорах со мной проявляли понимание и озабоченность происходящим и рассуждали о том, как можно запустить соответствующий диалог», — сказал он в ответ на вопрос о том, какие страны ОБСЕ готовы к прагматичному диалогу по безопасности, несмотря на линию ЕС.

При этом, по словам Полянского, главным препятствием остается позиция Евросоюза как единой структуры.

«Все снова упирается в конструкцию ЕС, которая сейчас вносит самый разрушительный элемент во всю европейскую систему безопасности», — подчеркнул дипломат.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, предлагая варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех — в Америке, Европе, Азии, во всем мире.

Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше