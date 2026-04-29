МИД: Россия на встрече с представителем ООН поднимет вопрос гибели детей в Иране

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Ракетному удару в том числе подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе. Представитель Минобрнауки исламской республики заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате американо-израильских ударов за два дня.