МИД: Россия на встрече с представителем ООН поднимет вопрос гибели детей в Иране

Москва рассчитывает обсудить со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооружённых конфликтах Ванессой Фрейзер гибель детей в Иране при атаках США и Израиля, рассказал заместитель главы МИД России Александр Алимов.

«Требуют обсуждения… чудовищные инциденты, связанные с их (детей — RT.) гибелью в Иране в результате американо-израильских авиаударов», — передаёт его слова РИА Новости.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Ракетному удару в том числе подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе. Представитель Минобрнауки исламской республики заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате американо-израильских ударов за два дня.

Иранский посол в России Казем Джалали сообщил, что больше 3 тыс. иранцев стали жертвами атак. Из них 220 детей и 250 женщин. Ущерб исламской республике от бомбардировок составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше