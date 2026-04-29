МИД: Россия на встрече с представителем ООН поднимет вопрос гибели детей в Иране

«Требуют обсуждения… чудовищные инциденты, связанные с их (детей — RT.) гибелью в Иране в результате американо-израильских авиаударов», — передаёт его слова РИА Новости.
28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Ракетному удару в том числе подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе. Представитель Минобрнауки исламской республики заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате американо-израильских ударов за два дня.
Иранский посол в России Казем Джалали сообщил, что больше 3 тыс. иранцев стали жертвами атак. Из них 220 детей и 250 женщин. Ущерб исламской республике от бомбардировок составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.