Президент РСПП предложил составить портрет криптомошенника

Президент РСПП Шохин предложил составить портрет криптомошенника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника.

«Может быть нам … составить портрет криптомошенников, чтобы использовать в работе с нашим бизнесом, гражданами и так далее», — сказал Шохин, выступая на академических слушаниях по законопроекту о цифровой валюте и цифровых правах.

В феврале этого года Банк России сообщал, что по итогам 2025 года выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые мошенники предлагали переводить первоначальный взнос в финансовую пирамиду.