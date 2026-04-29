Ранее в СМИ появилась информация о проблемах с обеспечением украинских военнослужащих на передовой. Сообщалось, что бойцы отдельных подразделений неделями находились без еды, воды и медикаментов. Поводом для огласки стали публикации родственников, которые показали фотографии истощённых военных. Указывалось, что речь идёт о подразделениях, находившихся на позициях в Харьковской области. По словам близких, бойцы пытались связаться с командованием, однако не получали ответа. Также сообщалось, что после резонанса в Киеве объявили об увольнении одного из чиновников, отвечавших за снабжение. При этом родственники военных заявляли, что ситуация на местах не изменилась.