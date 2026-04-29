Reuters: в США рассматривают вариант объявления о завершении войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Американская разведка оценивает по запросу Белого дома последствия возможного одностороннего объявления Соединенных Штатов о завершении войны с Ираном. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
Ссылаясь на двух чиновников США и еще одно осведомленное лицо, оно уточнило, что американские спецслужбы анализируют, «как Иран отреагировал бы, если бы президент [США] Дональд Трамп объявил в одностороннем порядке о победе». «Цель, по свидетельству источников, заключается в том, чтобы понять возможные последствия потенциального выхода Трампа из конфликта, который, как опасаются некоторые [американские] официальные лица и советники [руководства США], может способствовать серьезному поражению республиканцев на предстоящих позднее в текущем году промежуточных выборах», — отмечается в публикации. Промежуточные выборы в США состоятся в ноябре, и многие наблюдатели в настоящее время сулят правящей Республиканской партии поражение прежде всего в связи с глубоко непопулярной операцией против Ирана, а также вызванным ею ростом цен на топливо в стране.
Решение не принято.
По версии агентства, никакого решения Вашингтоном пока не выработано, и глава администрации США вполне еще может активизировать ход военной кампании против Ирана. Однако «быстрая деэскалация способна снизить политическое давление на президента», даже если укрепит решимость Ирана и позволит Тегерану в конце концов восстановить ядерную и ракетную программы, при необходимости «угрожать союзникам США в [ближневосточном] регионе», пишет Reuters.
Оно также подчеркивает, цитируя трех неназванных лиц, знакомых с ходом обсуждения иранского вопроса в Белом доме в последние дни, что Трамп находится полностью в курсе того, какую «политическую цену» приходится платить ему и его партии за войну с Ираном. «Представитель Белого дома охарактеризовал давление внутри страны на президента, направленное на то, чтобы он закончил войну, как “колоссальное”, — говорится в материале.
Согласно изложенным в нем данным, правительство США продолжает сохранять «различные варианты военных действий» в отношении Ирана, включающие в том числе возобновление ударов по его политическим лидерам и военному командованию. Однако реализация таких «самых амбициозных» планов, предусматривающих, к примеру, наземное вторжение в Иран, теперь представляется «менее вероятной, чем несколько недель назад». Кроме того, Ирану удалось за период прекращения огня извлечь значительный объем вооружений, включая беспилотники и ракетные пусковые установки, из-под завалов на военных объектах, подвергшихся бомбардировкам со стороны США и Израиля в первые недели войны, указывает агентство. Из-за этого, по его словам, цена возобновления полномасштабных военных действий для США и Израиля сейчас стала бы, «вероятно, выше», чем в первые дни перемирия, начавшегося 8 апреля.
В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США отказались отвечать на конкретные вопросы Reuters, касающиеся Ирана. «ЦРУ не знакомо с этой предположительной оценкой со стороны разведывательного сообщества», — заявила агентству руководитель пресс-службы ведомства в Лэнгли Лиз Лайонс. В аппарате директора Национальной разведки США Тулси Габбард от комментариев отказались.