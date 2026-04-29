Примерно две трети европейских стран в рамках ОБСЕ в непубличных контактах признают необходимость диалога с Москвой по теме безопасности, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.
«Примерно две трети стран — членов ЕС в той или иной степени в разговорах со мной проявляли понимание и озабоченность происходящим и рассуждали о том, как можно запустить соответствующий диалог», — цитирует дипломата РИА Новости.
При этом, по словам Полянского, главным препятствием остаётся позиция Евросоюза как единой структуры.
«Всё снова упирается в конструкцию ЕС, которая сейчас вносит самый разрушительный элемент во всю европейскую систему безопасности», — сказал он.
Британский аналитик Александр Меркурис между тем выразил мнение, что план ЕС по затягиванию конфликта на Украине делает Россию сильнее.
Президент Эстонии Алар Карис также заявил, что Европа ошиблась, не усадив Россию за стол переговоров в 2022 году сразу после битвы за Киев.