В Росконгрессе предрекли создание «водного ОПЕК» из-за дефицита воды

Глобальный дефицит пресной воды может спровоцировать создание специальных международных картелей по аналогии с Организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК), прогнозируют аналитики Фонда Росконгресс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

Как следует из публикации, нехватка пресной воды уже приводит к макроэкономическим проблемам, повышает инфляцию и обостряет геополитические конфликты.

Аналитики пояснили, что мировой спрос на пресную воду продолжит неуклонно расти, а доступ к источникам станет поводом для тесной кооперации государств.

По их словам, стремление стран единолично контролировать резервы уже провоцирует рекордное количество столкновений из-за трансграничных рек и озёр.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков между тем в беседе с RT рассказал, к чему может привести решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+.

