Россия готова обратиться к странам Ближнего Востока для переговоров с Украиной

Россия при необходимости готова обратиться к странам Аравийского полуострова за содействием в урегулировании конфликта с Украиной, сообщил замглавы МИД Георгий Борисенко.

Россия при необходимости готова обратиться к странам Аравийского полуострова за содействием в урегулировании конфликта с Украиной, сообщил замглавы МИД Георгий Борисенко.

«Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — сказал господин Борисенко «Известиям».

Как добавил замглавы МИД, каких-либо решений по переговорам с Украиной пока нет. По его словам, главное, чтобы у главных игроков было желание вести переговоры. Выбор площадки для встречи — второстепенный вопрос, уточнил он.

С начала 2026 года Россия и Украина при посредничестве США провели три раунда переговоров в Абу-Даби и Женеве. Четвертый раунд должен был состояться в начале марта, но был отложен из-за начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.

