Экс-глава ФБР отверг обвинения в публикации угроз в адрес Трампа

«Они вернулись, на этот раз дело связано с прошлогодней фотографией ракушек на пляже в Северной Каролине. И это не конец. Но в отношении меня ничего не изменилось: я по-прежнему невиновен, по-прежнему не боюсь, по-прежнему верю в независимую федеральную судебную [систему]», — сказал Коми. Видео было опубликовано в его блоге на платформе Substack.
Ранее экс-главе ФБР предъявили обвинения в том, что он угрожал «лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов», когда опубликовал в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской — прим. ТАСС) фотографию ракушек, выложенных в виде чисел «86 47». Жаргонное выражение «to 86» может быть переведено как призыв отказать кому-либо в обслуживании или «избавиться» от кого-либо, а также может означать призыв к убийству. Число 47 в данном случае может указывать на Трампа, являющегося 47-м президентом США.
В сентябре 2025 года Минюст предъявлял Коми обвинения во лжи Конгрессу по поводу утечек в прессу, но дело было закрыто федеральным судьей из-за ненадлежащего назначения исполняющего обязанности прокурора.