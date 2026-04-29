Экс-глава ФБР отверг обвинения в публикации угроз в адрес Трампа

Ранее экс-главе ФБР предъявили обвинения в том, что он угрожал «лишить жизни и нанести телесные повреждения президенту Соединенных Штатов», когда опубликовал в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской — прим. ТАСС) фотографию ракушек, выложенных в виде чисел «86 47». Жаргонное выражение «to 86» может быть переведено как призыв отказать кому-либо в обслуживании или «избавиться» от кого-либо, а также может означать призыв к убийству. Число 47 в данном случае может указывать на Трампа, являющегося 47-м президентом США.