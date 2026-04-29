Лидер Мали отметил качество работы с Россией

По информации Минобороны России, незаконные вооруженные формирования группировок в Мали 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота, одновременно атаковав столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения «Африканского корпуса» нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить госпереворот.