Лидер Мали отметил качество работы с Россией

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита высказался о сотрудничестве с Россией, назвав его качественным.

Источник: © РИА Новости

«Я хотел бы отметить качество нашего сотрудничества со стратегическими партнерами, в особенности с Российской Федерацией», — сказал президент в видеообращении к нации.

Лидер Мали выступил с обращением к нации на фоне атак вооруженных группировок в разных районах. В ходе одной из атак был убит министр обороны этой африканской страны Садио Камара.

По информации Минобороны России, незаконные вооруженные формирования группировок в Мали 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота, одновременно атаковав столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения «Африканского корпуса» нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить госпереворот.