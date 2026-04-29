Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле отметили 30-летие декларации о стратегическом партнерстве РФ с КНР

Послы России и Китая Сергей Мелик-Багдасаров и Лань Ху и министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто возложили в Национальном пантеоне венок к саркофагу Симона Боливара.

КАРАКАС, 28 апреля. /ТАСС/. В Венесуэле торжественно отметили 30-летие совместной российско-китайской декларации равноправного, доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке. Послы России и Китая Сергей Мелик-Багдасаров и Лань Ху и министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто возложили в Национальном пантеоне венок к саркофагу героя национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симона Боливара. В тождественной церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса, передает корреспондент ТАСС.

«По случаю 30-летия провозглашения курса на стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем мы вместе с китайским послом Лань Ху и министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто возложили сегодня в Национальном пантеоне общий венок в честь этой знаменательной даты, тем самым подчеркнув, что отношения между нашими странами продолжают укрепляться и всесторонне развиваться», — сообщил Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС. Посол также отметил продолжение стратегического партнерства России с Венесуэлой.

«Россия, Китай и Венесуэла объединены общим пониманием необходимости построения многополярного мироустройства, видением того, по каким путям и канонам должен развиваться мир», — заявил Мелик-Багдасаров. Он подчеркнул, что в ситуации, которую переживает Венесуэла, Россия и Китай остаются надежными партнерами для этой страны, параллельно всемерно укрепляя собственное стратегическое партнерство.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
