В Венесуэле отметили 30-летие декларации о стратегическом партнерстве РФ с КНР

КАРАКАС, 28 апреля. /ТАСС/. В Венесуэле торжественно отметили 30-летие совместной российско-китайской декларации равноправного, доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке. Послы России и Китая Сергей Мелик-Багдасаров и Лань Ху и министр иностранных дел боливарианской республики Иван Хиль Пинто возложили в Национальном пантеоне венок к саркофагу героя национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симона Боливара. В тождественной церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса, передает корреспондент ТАСС.
«По случаю 30-летия провозглашения курса на стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем мы вместе с китайским послом Лань Ху и министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто возложили сегодня в Национальном пантеоне общий венок в честь этой знаменательной даты, тем самым подчеркнув, что отношения между нашими странами продолжают укрепляться и всесторонне развиваться», — сообщил Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС. Посол также отметил продолжение стратегического партнерства России с Венесуэлой.
«Россия, Китай и Венесуэла объединены общим пониманием необходимости построения многополярного мироустройства, видением того, по каким путям и канонам должен развиваться мир», — заявил Мелик-Багдасаров. Он подчеркнул, что в ситуации, которую переживает Венесуэла, Россия и Китай остаются надежными партнерами для этой страны, параллельно всемерно укрепляя собственное стратегическое партнерство.