Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с нокаутировавшим себя каратистом

Меры Европейского союза по преодолению энергетического кризиса напоминают действия каратиста, случайно отправившего самого себя в глубокий нокаут, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом», — написал Дмитриев.

К своему сообщению он прикрепил видеофрагмент, на котором обладатель чёрного пояса разбивает дощечки о собственную голову, после чего теряет равновесие и падает.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей усугубит его проблемы в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что положение Европы на мировом рынке энергоресурсов усугубляют антироссийские санкции.

