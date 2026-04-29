Меры Европейского союза по преодолению энергетического кризиса напоминают действия каратиста, случайно отправившего самого себя в глубокий нокаут, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом», — написал Дмитриев.
К своему сообщению он прикрепил видеофрагмент, на котором обладатель чёрного пояса разбивает дощечки о собственную голову, после чего теряет равновесие и падает.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что положение Европы на мировом рынке энергоресурсов усугубляют антироссийские санкции.