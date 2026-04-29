Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вене неизвестные осквернили братскую могилу советских солдат

На кладбище Герстхоф в Вене неизвестные запачкали краской памятник советским военнослужащим, погибшим при освобождении Австрии, сообщило посольство России в стране.

«Незамедлительно поставили в известность об инциденте местные власти. Направили ноту в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности и сохранности захоронения», — указано в сообщении посольства в Telegram.

Мемориал на кладбище Герстхоф — братская могила советских солдат, погибших весной 1945 года во время Венской наступательной операции. Согласно Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года австрийские власти обязаны ухаживать за могилами советских военнослужащих.