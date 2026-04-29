Политики Германии и Греции требуют разрешить импорт авиатоплива из России

Парламентская оппозиция Германии и Греции на фоне нарастающего дефицита авиационного топлива требует от властей своих стран возобновить импорт из России.

Парламентская оппозиция Германии и Греции на фоне нарастающего дефицита авиационного топлива требует от властей своих стран возобновить импорт из России.

Об этом сообщает газета «Известия».

Нехватка топлива ставит под угрозу предстоящий туристический сезон и грозит массовой отменой авиарейсов.

Лидер греческой оппозиционной партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос и депутат бундестага Штеффен Котре пояснили, что действующие санкции наносят прямой ущерб экономикам их государств.

По их словам, правительствам необходимо перейти к прагматичной энергетической политике и рассмотреть всех доступных поставщиков ради спасения ключевых отраслей.

«Любое рационально мыслящее правительство изучило бы всех доступных поставщиков, включая Россию», — заявил Велопулос.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей усугубит его проблемы в энергетике на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что положение Европы на мировом рынке энергоресурсов усугубляют антироссийские санкции.

