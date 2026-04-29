Парламентская оппозиция Германии и Греции на фоне нарастающего дефицита авиационного топлива требует от властей своих стран возобновить импорт из России.
Об этом сообщает газета «Известия».
Нехватка топлива ставит под угрозу предстоящий туристический сезон и грозит массовой отменой авиарейсов.
Лидер греческой оппозиционной партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос и депутат бундестага Штеффен Котре пояснили, что действующие санкции наносят прямой ущерб экономикам их государств.
По их словам, правительствам необходимо перейти к прагматичной энергетической политике и рассмотреть всех доступных поставщиков ради спасения ключевых отраслей.
«Любое рационально мыслящее правительство изучило бы всех доступных поставщиков, включая Россию», — заявил Велопулос.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что положение Европы на мировом рынке энергоресурсов усугубляют антироссийские санкции.