За Сафонова обидно, за Нойера — стыдно: ПСЖ победил «Баварию» в самом остросюжетном матче сезона Лиги чемпионов

«Пари Сен‑Жермен» и «Бавария» выдали голевую феерию в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, забив в сумме девять мячей на «Парк де Пренс». При этом подопечные Луиса Энрике взяли верх с минимальным преимуществом, а Матвей Сафонов, в отличие от Мануэля Нойера, совершил два сейва. Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле оформили по дублю и помогли парижанам к 60‑й минуте повести 5:2. Однако мюнхенцы не сдались и вернули интригу в противостояние благодаря голам Деотшанкюля Упамекано и Луиса Диаса.
Противостояние ПСЖ и «Баварии» многие считали скрытым финалом Лиги чемпионов. Парижане, испытывавшие проблемы на старте года, выбили из плей-офф главного еврокубка два английских гранда: «Челси» и «Ливерпуль». И практически гарантировали себе очередной титул в национальном первенстве. В свою очередь, мюнхенцы сломили сопротивление «Реала», выиграли Бундеслигу и попутно пробились в финал Кубка Германии.
Определить фаворита в этой паре было сложно, а главный тренер действующих обладателей трофея Луис Энрике даже называл обе команды сильнейшими на континенте.
«Это две лучшие команды Европы, хотя “Арсенал” тоже проводит отличный сезон. С точки зрения стабильности, “Бавария”, возможно, немного опережает нас, поскольку проиграла всего два матча. Но с точки зрения того, что мы показываем, нет коллектива лучше. После того, как мы не попали в топ-8, я уже говорил, что нет команды лучше нас», — цитирует специалиста RMC Sport.
Вдобавок хозяева горели желанием взять у гостей реванш не только за поражение в финале ЛЧ в 2020-м, но и за три проигрыша подряд в рамках турнира. В 2023-м их пути даже пересеклись в ⅛ финала, и парижане дважды уступили и вылетели.
Внимание же отечественных болельщиков было приковано к Матвею Сафонову, не пропускавшему в трёх встречах турнира подряд. Он, разумеется, попал в стартовый состав. В целом Энрике мог рассчитывать на всех сильнейших и обошёлся без экспериментов.
Венсан Компани остался без травмированного Сержа Гнабри. В отсутствие немца место под нападающим занял Джамал Мусиала. Не попал в заявку и Рафаэл Геррейру, но он не является ключевым исполнителем.
Было крайне любопытно понаблюдать за противостоянием двух прессинг-машин. Обе в дебюте попытались диктовать сопернику свою волю. У гостей получилось значительно лучше. Они легко выходили из-под давления и выбирались на чужую половину. Сафонову в дебюте даже пришлось вступить в игру, чтобы прервать прострел Майкла Олисе с правого фланга.
Однако успех подопечным Компани принесла контратака. Йозуа Киммих выполнил проникающий пас в штрафную на Олисе, а тот сделал скидку на Луиса Диаса. Вильям Пачо в подкате пытался исправить ситуацию, но колумбиец грамотно закрыл мяч корпусом и заработал фол. Была надежда, что мастер отражения пенальти Сафонов выручит одноклубников. Но Гарри Кейн сделал паузу и низом пробил в правый от себя угол, а россиянин прыгнул в противоположный.
Зато вскоре записал себе в актив невероятный сейв. В центре внимания опять оказался Диас, выскочивший на рандеву с голкипером. Но тот грамотно сократил дистанцию и рукой отразил удар форварда в дальний. А Маркиньос подстраховал на ленточке.
Складывалось ощущение, действующие обладатели трофея растеряны, но они быстро пришли в себя и восстановили равновесие. Сначала Усман Дембеле запорол стопроцентный момент, когда оказался с глазу на глаз с Мануэлем Нойером и отправил снаряд на трибуны.
Но потрясающе несколько минут спустя всё сделал Хвича Кварацхелия. Он вошёл в штрафную с левого края, убрал в сторону Йосипа Станишича и аккуратно подкрутил мяч под дальнюю штангу.
Потом на поле пошёл весёлый футбол. Мюнхенцы владели инициативой, но оппоненты регулярно убегали в контратаки, пользуясь огромными свободными зонами на чужой половине. Плюс неповоротливые защитники не всегда успевали за быстрой группой атаки хозяев. Например, Дезире Дуэ вырвался почти один на один с Нойером и не попал в створ.
Зато подопечные Энрике идеально воспользовались угловым. После подачи с левого фланга Жоау Невеш с ростом 174 см грамотно открылся и подрезал мяч в дальний угол.
Пропустив, гости прижали соперников к воротам и незадолго до перерыва добились своего. Во многом это стало возможным благодаря вдохновенной игре Олисе, который на правом фланге вил верёвки из Нуну Мендеша. Неудивительно, что именно француз отметился голом-шедевром. Находясь в окружении четырёх защитников, мощно пробил по центру. К сожалению, Сафонов в данном эпизоде допустил ошибку, заранее опустившись на колено и лишь потрогав мяч ладонью.
Однако в компенсированное время парижанам улыбнулась удача, когда после подачи Дембеле снаряд угодил в руку Альфонсо Дэвису. Судья фол не зафиксировал, но, изучив повтор, указал на точку. А сам Усман не оставил шансов Нойеру. Таким образом, впервые в истории полуфиналов турнира было забито пять мячей в первом тайме.
Во втором у «Баварии» не оставалось выбора, кроме как идти вперёд. А Компани произвёл замену: выпустил Конрада Лаймера вместо инертного Дэвиса. Бельгиец рассчитывал увеличить активность на левом фланге. На деле куда интереснее смотрелись хозяева, которые продолжали пользоваться провалами соперника в обороне.
Уже на 56-й минуте подключение Ашрафа Хакими поставило оппонентов в тупик. А одним из участников эпизода стал как раз австриец, не успевший за марокканцем. Тот выполнил прострел, а Дембеле изумительно пропустил мяч на Хвичу. Наконец, грузин точно пробил в ближний.
На этом ПСЖ не остановился и вскоре довёл дело до разгрома. И опять потрясающе сыграл Дембеле. Получив передачу в штрафной, он подработал мяч под правую и пробил между ног Деотшанкюлю Юпамекано точно в ближний с рикошетом от штанги.
Казалось, исход встречи предрешён. Но мюнхенцы не думали опускать руки. Да и оппоненты явно потеряли концентрацию. Неприятным звоночком послужил проход Диаса в штрафную с левого фланга, который в прыжке прервал Сафонов.
Но хозяева не отреагировали и вскоре пропустили. Гости воспользовались стандартом. Увы, опять не лучшим образом сыграл россиянин. После подачи соперника он сначала дёрнулся вперёд, но потом застыл на месте. А Юпамекано головой отправил снаряд в сетку.
Спустя всего три минуты «Бавария» сократила отставание до минимума. В этом эпизоде вопросы возникли уже к защитникам ПСЖ. Кейну позволили выполнить навес в штрафную. Там Диас обработал мяч и из-под Маркиньоса пробил в дальний. Судья на линии зафиксировал офсайд, однако коллеги на VAR изучили повтор и посчитали, что форвард находился в правильном положении.
В оставшееся время отличиться могли обе команды. Например, вышедший на замену Сенни Маюлу имел возможность поставить точку, но попал в перекладину. К слову, Нойер не совершил ни одного сейва. В последний раз пропускал пять мячей и при этом ни разу не спас партнёров в рамках плей-офф ЛЧ Эд де Гуй из «Челси» в далёком 2000-м. ПСЖ вообще удалось преобразовать в голы все удары в створ.
Зато Сафонов выручил одноклубников. Сначала поймал мяч после удара Кейна с рикошетом. Затем храбро бросился в ноги Лаймера в штрафной ценой ушиба. А когда и Матвей оказался бессилен на подаче углового, мяч с линии вынес партнёр.
Можно отметить, что команды провели одну из самых ярких встреч в мировом футболе за последние годы. Самое главное, что после неё абсолютно ничего не ясно. Всё решится в ответном матче в Германии на следующей неделе.