Названы регионы России с самым высоким и низким кредитным рейтингом

Москва, Санкт-Петербург и Чувашия возглавили список субъектов с наилучшей платёжной дисциплиной населения по итогам марта 2026 года.
Об этом сообщили РИА Новости в Объединённом кредитном бюро.
Как следует из публикации, средний кредитный рейтинг по стране незначительно снизился, а в число антилидеров с самыми низкими баллами вошли Тыва, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай.
Директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике бюро Николай Филиппов пояснил, что такие различия напрямую зависят от уровня экономического развития территорий.
По его словам, со временем эти показатели будут выравниваться за счёт роста финансовой грамотности населения и активного использования кредитных продуктов.
«Чем активнее экономика региона и выше спрос на заёмные средства, тем больше у людей опыта взаимодействия с банками», — резюмировал Филиппов.
Ранее экономист, основатель финансовой экосистемы «Флагман» Эльвира Глухова рассказала, что в России с 1 апреля ужесточили требования к заёмщикам по кредитам — отклоняют более 80% заявок.