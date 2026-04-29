Для урегулирования конфликта на Украине необходимо признание российской принадлежности Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Важно также трезво смотреть на геополитические реалии: признать российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, обеспечить учет наших законных озабоченностей», — сказала дипломат в интервью Firstpost.
Захарова добавила, что нужно восстановить баланс в Европе и мире. По ее словам, для долгосрочного мира необходимы юридически обязывающие договоренности, которые исключили бы возобновление кризиса.
Ранее KP.RU сообщал, что территориальные разногласия России и Украины заключаются буквально в считанных километрах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что достичь устойчивого мира можно уже сейчас, но многое зависит от Владимира Зеленского.