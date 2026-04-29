Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергетическим кризисом с самонокаутом каратиста

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергетическим кризисом с каратистом, отправившим самого себя в нокаут.
В X Дмитриев прикрепил видеоролик, в котором спортсмен разбивает кирпич о голову и отправляет себя в нокаут.
«Посмотрите видео до конца, чтобы понять, как ЕС справляется с энергетическим кризисом», — сопроводил комментарием видео спецпредставитель президента РФ.
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше