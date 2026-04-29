Захарова: Россия планирует наращивать экспорт нефти в Индию

В марте доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли до $19,04 млрд, сообщало Международное энергетическое агентство. Это на $9,7 млрд больше, чем в феврале. Больше всего российской нефти экспортировали в Индию — 2 млн баррелей в сутки. В марте нефть из России перерабатывали 12 индийских НПЗ.