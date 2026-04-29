Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Макконнелл: Пентагон задерживает передачу Украине $400 млн

Министерство войны США намеренно задерживает выделение ранее утверждённой конгрессом военной помощи Украине на сумму $400 млн, заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на статью политика.

Сенатор пояснил, что американское военное ведомство продолжает упорно игнорировать запросы о судьбе выделенных средств.

По его словам, заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби фактически саботирует решения конгресса и уже не первый раз препятствует реализации поддержки.

«Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — написал Макконнелл.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты прекратили закупки и отправку вооружения для нужд Киева.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
