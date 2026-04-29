Сенатор Макконнелл: Пентагон задерживает передачу Украине $400 млн

Министерство войны США намеренно задерживает выделение ранее утверждённой конгрессом военной помощи Украине на сумму $400 млн, заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на статью политика.
Сенатор пояснил, что американское военное ведомство продолжает упорно игнорировать запросы о судьбе выделенных средств.
По его словам, заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби фактически саботирует решения конгресса и уже не первый раз препятствует реализации поддержки.
«Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне», — написал Макконнелл.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединённые Штаты прекратили закупки и отправку вооружения для нужд Киева.