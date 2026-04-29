МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Информационная кампания западных СМИ по очернению властей Мали и поддержке террористов потерпела неудачу. Об этом сообщил ТАСС вице-президент комиссии по обороне переходного совета страны Фусейну Уаттара.
«Эти кампании по очернению в СМИ были направлены на то, чтобы подготовить международное общественное мнение к представлению варварских и трусливых террористических атак как актов освобождения, но реальность на местах разрушила их планы», — пояснил он.
Он отметил, что население вышло на улицы в Бамако, Кати и других городов, чтобы противостоять хорошо вооруженным террористам голыми руками, продемонстрировав полную поддержку властей переходного периода. Уаттара подчеркнул, что действия людей продиктованы не «стокгольмским синдромом», а глубоким патриотизмом и любовью к своей армии.
Как сообщили в Минобороны России, незаконные вооруженные формирования 25 апреля предприняли попытку госпереворота в Мали. Подразделения Африканского корпуса не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских. Боевики в Мали потеряли более 2,5 тыс. человек, 102 единицы автомобильной техники. Подготовка боевиков для госпереворота производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов.
Подразделения Африканского корпуса продолжают выполнение поставленных задач в Мали и находятся в готовности к отражению атак боевиков.