Аравийские монархи выступили за усиление военной интеграции в регионе

ДОХА, 29 апр — РИА Новости. Лидеры аравийских монархий выступили за усиление военной интеграции в регионе и быстрое создание системы раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет, сообщил по итогам саммита стран региона в Джидде генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасем аль-Будайви.
«Лидеры стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркнули важность усиления военной интеграции между странами совета и ускорения завершения создания системы раннего предупреждения о баллистических ракетах», — сказал аль-Будайви, чьи слова приводит сайт региональной организации.
Во вторник в саудовской Джидде прошел консультативный саммит совета с участием монархов, наследных принцев и представителей правительств для обсуждения возможных совместных мер на фоне ситуации вокруг Ирана.