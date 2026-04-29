Аравийские монархи выступили за усиление военной интеграции в регионе

Лидеры аравийских монархий выступили за усиление военной интеграции.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 29 апр — РИА Новости. Лидеры аравийских монархий выступили за усиление военной интеграции в регионе и быстрое создание системы раннего предупреждения об угрозе баллистических ракет, сообщил по итогам саммита стран региона в Джидде генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасем аль-Будайви.

«Лидеры стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подчеркнули важность усиления военной интеграции между странами совета и ускорения завершения создания системы раннего предупреждения о баллистических ракетах», — сказал аль-Будайви, чьи слова приводит сайт региональной организации.

Во вторник в саудовской Джидде прошел консультативный саммит совета с участием монархов, наследных принцев и представителей правительств для обсуждения возможных совместных мер на фоне ситуации вокруг Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше