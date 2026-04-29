Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв высмеял фото посла Украины Ольги Стефанишиной, которая на приёме у Трампа после стрельбы села на пол, назвав это привычкой «быть у ног хозяев» и изображать жертву. Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв добавил, что киевский режим гордится даже коленопреклонённым участием в процессе, а страну превратили в попрошайку и объект насмешек.